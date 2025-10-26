Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 26 octobre : votre épisode inédit ce soir sur France 3



Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 26 octobre 2025, vos épisodes ce soir – Ce soir à la télé, France 3 lance la saison 5 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 1.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 26 octobre 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 2 – Fragile comme l’espoir

Alors que la Fashion Week embrase la ville, le corps d’un jeune mannequin est retrouvé noyé sur une plage d’Elseneur. Dan Sommerdahl et son partenaire plongent dans les coulisses obscures de l’univers de la mode, où se mêlent ambitions démesurées, rivalités féroces et manipulations : un agent trop pressant, une mère envahissante, une compétition sans merci… Pendant ce temps, l’adversaire juré de Dan poursuit son œuvre depuis sa cellule, s’en prenant à ce que le détective chérit le plus…

Avec Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin),Lise Baastrup (Nadia), Lotte Andersen (Hanegaard), Mia Helene Højgaard (Laura Sommerdahl), Maibritt Saerens (Josefine sundby)



Les enquêtes de Dan Sommerdahl : rappel de la présentation de la saison 5

Six mois après les tragédies qui ont bouleversé Elseneur, les plaies restent ouvertes. Déterminé à prouver l’innocence de sa compagne Joséfine, emprisonnée pour trafic de drogue, Dan Sommerdahl est prêt à tout. Il est le seul à connaître la vérité : Joséfine a risqué sa liberté pour une cause bien plus grande — permettre à une famille de réfugiés de rejoindre la Suède. Un secret qu’il porte seul, au prix de son isolement croissant.

Alors que de nouveaux meurtres secouent la ville, la pression s’intensifie autour de Dan, déchiré entre ses principes, l’incompréhension de ses proches et un passé prêt à refaire surface. Rouvrir l’enquête pourrait dévoiler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et avoir des conséquences dévastatrices.

Entre trahisons, rivalités et alliances inattendues, l’équilibre du trio vacille. Deux nouveaux adversaires apparaissent : Astrid, la nièce d’Otto, bien décidée à préserver les intérêts de son oncle en maintenant Joséfine derrière les barreaux, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris l’affaire et entend empêcher Dan de s’y immiscer.

