Zone Interdite du 26 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 26 octobre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Travaux, aides et arnaques : enquête sur la rénovation énergétique ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 26 octobre : « Travaux, aides et arnaques : enquête sur la rénovation énergétique »

Faire des économies d’énergie, qui n’en rêve pas ? Le problème, c’est que beaucoup de nos logements sont mal isolés. En France, on compte environ 6,5 millions de « passoires thermiques » : des habitations glaciales en hiver et étouffantes en été.

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des Français décidés à changer la donne. Leur objectif : rénover leur maison pour réduire leurs factures de gaz et d’électricité. Mais comment s’y prendre ? Quelles sont les bonnes techniques, et surtout, comment ne pas exploser son budget ? Pour alléger la facture, nombre d’entre eux comptent sur les aides de l’État… des aides qui attisent aussi la convoitise d’entreprises peu scrupuleuses.

Dans le Val-d’Oise, Sébastien et Julie viennent d’acheter une jolie maison de 125 m² pour 225 000 euros. Avant d’y emménager, ils doivent tout refaire : sols, toit, murs… Un chantier colossal. Comptable et infirmière libérale, ils disposent de moyens limités. Leur solution : tout faire eux-mêmes. Entre leur travail, leurs deux enfants de 2 et 4 ans et les travaux, le couple va devoir s’appuyer sur la solidarité familiale pour tenir le coup.



À Metz (Moselle), Sylvie, ouvrière et maman solo, vit dans un appartement glacial au sein d’un vieil immeuble. Pour améliorer l’isolation, il faudrait entreprendre de lourds travaux. Problème : chaque copropriétaire devrait débourser près de 20 000 euros. Beaucoup n’en ont pas les moyens. Les assemblées générales s’annoncent mouvementées, mais Sylvie est bien décidée à convaincre ses voisins de lancer enfin la rénovation.

Près de Toulouse (Haute-Garonne), Émilie, vendeuse au chômage, et Benjamin, chauffeur de bus, ont hérité d’une maison familiale datant de 1875. Sans les aides publiques, impossible pour eux d’engager les travaux. Grâce au dispositif MaPrimeRénov, ils ont obtenu 60 000 euros de subvention. Malgré cela, avec trois enfants à charge, chaque dépense doit être calculée au centime près.

Mais ces aides ont un revers. Face aux dérives et aux fraudes massives, l’État a dû restreindre et plafonner ses dispositifs. Démarchages abusifs, fausses entreprises, crédits forcés… Des milliers de ménages ont été piégés. À Mèze, près de Montpellier (Hérault), Cathy, retraitée, en a fait les frais. Trompée par un chauffagiste, elle a contracté un crédit de plus de 20 000 euros pour une pompe à chaleur qui n’a jamais été installée. Aujourd’hui, elle vit sans chauffage et tente de faire valoir ses droits en justice.