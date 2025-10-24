« Sylvie Vartan, Vous et moi » : votre documentaire inédit ce soir sur France 3 (24 octobre 2025)



« Sylvie Vartan, Vous et moi » au programme TV du vendredi 24 octobre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Sylvie Vartan, Vous et moi » suivi du concert « Sylvie Vartan, Je tire ma révérence ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Sylvie Vartan, Vous et moi » : présentation

Elle a incarné la jeunesse d’hier, elle inspire celle d’aujourd’hui. Découvrez un documentaire inédit consacré à l’icône Sylvie Vartan.

Sylvie Vartan, c’est le parcours d’une vie hors du commun : celui d’une enfant bulgare contrainte à l’exil, devenue en France le symbole d’une génération en pleine effervescence. Soixante-quatre ans de carrière, près de cinquante albums, quarante millions de disques vendus et plus de deux mille couvertures de magazines — un record qui la place devant Brigitte Bardot et Catherine Deneuve. Autant de chiffres qui témoignent de son statut d’artiste française parmi les plus célèbres au monde.



À l’occasion de sa tournée d’adieu, la chanteuse s’est confiée avec sincérité à Augustin Trapenard, livrant un témoignage intime et émouvant. Première femme à oser le rock dans la France des années 1960, elle devient, aux côtés de Johnny Hallyday, le visage d’une jeunesse en pleine rébellion. Marquée par les épreuves mais toujours debout, Sylvie Vartan a su se réinventer sans cesse, du rock à la chanson internationale, guidée par une volonté inébranlable.

Raconter Sylvie Vartan, c’est aussi raconter la France des Trente Glorieuses, la révolution des mœurs et la naissance d’une jeunesse libre. Égérie de mode avant l’heure, elle a imposé un style unique, à la fois chic et androgyne, qui continue d’inspirer. Aujourd’hui encore, alors que ses chansons renaissent sur les réseaux sociaux, Sylvie Vartan s’impose comme une figure intemporelle de la culture populaire.

Et à 22H45, le concert « Sylvie Vartan, Je tire ma révérence »

Sylvie Vartan, les adieux d’une icône – « Je tire ma révérence » vous donne rendez-vous pour un concert-événement exceptionnel, célébrant plus de soixante ans d’une carrière légendaire sur les scènes françaises et internationales.

Pour ce dernier tour de piste, Sylvie Vartan revisite les chansons qui ont marqué sa vie et celle de plusieurs générations, offrant un moment de partage et de gratitude envers un public fidèle depuis ses débuts.

Un spectacle unique, empreint d’émotion, capté en janvier 2025 au Palais des Congrès de Pari