Astrid et Raphaëlle du 24 octobre : la saison 6 inédite ce soir sur France 2



Publicité





Astrid et Raphaëlle du 24 octobre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 débute la diffusion de la saison 6 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, un épisode inédit suivi de rediffusions.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Présentation de la saison 6

Astrid et Raphaëlle sont de retour pour une nouvelle série d’énigmes plus déroutantes que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorème mathématique, guillotine, procès homérique… et même le Diable en personne : nos deux enquêtrices n’auront pas une minute de répit, tandis que leurs vies personnelles s’apprêtent à être bouleversées.

Raphaëlle doit désormais affronter les séquelles de l’empoisonnement dont elle a été victime. Traumatisée, affaiblie, elle doit réapprendre à vivre, à travailler, et à redéfinir sa relation avec Astrid et Nico…



Publicité





De son côté, Astrid, plus que jamais présente pour sa meilleure amie, découvre qu’un inconnu la suit. L’enquête la mène jusqu’à la famille de Tetsuo, soulevant de troublantes questions : qui est-il réellement ? Et que cache-t-il ? L’heure de vérité approche pour les couples formés par nos deux héroïnes.

Astrid et Raphaëlle du 24 octobre : votre épisode inédit ce soir

Épisode 1 – La mort de Raphaëlle

Plongée entre la vie et la mort après son empoisonnement, Raphaëlle lutte pour sa survie aux urgences. Au même moment, un célèbre youtubeur spécialisé dans la chasse aux fantômes est retrouvé mort chez lui, écrasé par une force aussi invisible qu’inexplicable. Entre phénomènes paranormaux et escroqueries de haut vol, Astrid se lance sur la piste d’un médium aussi charismatique qu’inquiétant : un certain Odin…

Avec Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah), Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo), Charlotte Gaccio (Delphine)

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV