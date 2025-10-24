Mask Singer du 24 octobre : la finale ce soir sur TF1, qui sera sacré gagnant ? (extrait vidéo)



Mask Singer du 24 octobre 2025 – C’est l’heure de la grande finale de la saison 8 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Camille Combal est aux côtés des enquêteurs – Kev Adam, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier – et des trois derniers masques encore en compétition : le Lapin, l’Agneau et la Taupe. L’un d’eux sera sacré gagnant à l’issue de cette ultime soirée et vous découvrirez leurs identités !





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 24 octobre 2025, qui sera sacré gagnant ?

C’est le grand dénouement de la saison : la finale de Mask Singer est enfin là ! Ils ne sont plus que trois en compétition — le Lapin, l’Agneau et la Taupe — prêts à tout donner sur scène pour atteindre leur objectif ultime : remporter le trophée de Mask Singer !

Cette finale événement promet des prestations spectaculaires, des mises en scène encore plus impressionnantes, et le retour de trois personnages emblématiques des saisons précédentes pour des duos exceptionnels avec les finalistes. Parmi eux, le Brocoli et le Cygne de la saison précédente.



Alors, saurez-vous percer le mystère de l’identité des trois derniers masques ? Et surtout, qui sera sacré grand gagnant de cette 8e saison de Mask Singer ?

Mask Singer du 24 octobre, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de découvrir un extrait vidéo de cette finale.