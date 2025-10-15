Audiences 14 octobre 2025 : « Rendez-vous en terre inconnue » leader, « La France a un incroyable talent » de retour en baisse



Publicité





Audiences 14 octobre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un inédit de « Rendez-vous en terre inconnue » avec Cyril Lignac, qui a captivé 3,22 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.





C’est devant France 3 avec un épisode inédit de « Rendez-vous avec le crime », qui a captivé 3,15 millions de téléspectateurs pour 17,1% de pda.







Publicité





Audiences 14 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,63 million de téléspectateurs pour 13,7% de pda. C’est en baisse par rapport au lancement de la saison précédente (-400.000) mais le programme reste leader sur cibles avec 26,3% chez les 25-49 ans et 25% chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

TF1 suit avec la série « S.W.A.T », dont les deux épisodes inédit ont été suivis hier soir par 1,83 million de fans en moyenne pour 10,2% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie