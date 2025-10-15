Audiences talks du 14 octobre 2025 : Quotidien reste leader, « Tout beau, tout n9uf » distancé



Audiences talks du mardi 14 octobre 2025 – Le duel des talks d’access s’est poursuivi ce mardi 14 octobre 2025 avec une nouvelle domination de Yann Barthès sur TMC. « Quotidien » conserve la tête, Cyril Hanouna est distancé avec « Tout beau, tout n9uf ».











Sur TMC, « Quotidien » a une fois encore confirmé son statut de leader incontesté. La première partie, diffusée entre 19h22 et 20h06, a réuni 983.000 téléspectateurs, soit 5,9 % de part d’audience. La deuxième, proposée entre 20h12 et 21h04, a séduit 1,24 million de fidèles (6,3 %), avant de culminer à 1,90 million (9,9 %) entre 21h04 et 21h19. Des chiffres solides qui confirment la bonne santé du talk de Yann Barthès, très largement en tête des audiences de la case.

Sur W9, Cyril Hanouna reste à un niveau honorable avec « Tout beau, tout n9uf », qui parvient à conserver son public. La première partie, entre 19h47 et 20h07, a séduit 1,04 million de téléspectateurs (5,9 %), la deuxième, diffusée entre 20h20 et 21h02, 1,08 million (5,5 %), avant une belle progression sur la dernière partie, entre 21h02 et 21h17, avec 1,53 million de curieux, soit 8 % de part d’audience.

Du côté de France 5, Anne-Élisabeth Lemoine signe une bonne performance. « C à vous », diffusé entre 18h57 et 19h50, a rassemblé 1,01 million de téléspectateurs, soit 6,9 % de part de marché. « C à vous, la suite » a ensuite attiré 709.000 personnes (3,6 %) entre 20h04 et 20h48, avant de grimper à 1,11 million (5,8 %) entre 20h48 et 21h03. Des audiences stables pour France 5, qui continue de bien s’en sortir dans un contexte très concurrentiel.



Source chiffres audiences : Médiamétrie