Audiences 15 octobre 2025 : « Tracker » large leader, « Le parfum du bonheur » chute



Publicité





Audiences 15 octobre 2025 – C’est TF1 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 3,44 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est devant France 3 avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,97 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.







Publicité





Audiences 15 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Kaamelott : premier volet », qui a intéressé 1,83 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.

France 2 est derrière avec le final de la série « Le parfum du bonheur », qui a réuni 1,57 million de téléspectateurs en moyenne pour 9% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie