Ici tout commence du 16 octobre : Constance confronte Carla mais… (résumé + vidéo épisode 1286 en avance)

Ici tout commence du 16 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1286 – Joséphine va alerter Constance ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle va l’interroger sur le Petrovac et Constance va comprendre que c’est pour Carla et elle va la confronter…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 16 octobre – résumé de l’épisode 1286

À l’Institut, Joséphine alerte Carla sur les dangers du Petrovac. Mais Carla affirme qu’elle maîtrise la situation et l’envoie balader. Malgré des tremblements inquiétants, elle se rend chez les Leroy, où Rose découvre la disparition de sa carte SD. Jim accuse aussitôt Carla de l’avoir volée, ce qu’elle nie fermement.

Plus tard, Carla s’isole en cuisine, suivie par Jim qui insiste pour savoir où est la carte. Devant son silence, il perd patience et jette sa préparation. Dans le parc, Carla surprend Zoé en train de manger un cookie. Zoé avoue qu’elle en a assez des privations, tandis que Carla reste déterminée à perdre du poids.



De son côté, Joséphine interroge Constance sur le Petrovac. Celle-ci confirme que c’est un produit dangereux pouvant provoquer un AVC et devine qu’il s’agit de Carla… Elle la confronte et évoque une possible dysmorphophobie. Vexée, Carla s’emporte et s’en prend à elle violemment. Elle va jusqu’à lui rappeler qu’elle a tué son père ! Jim intervient pour soutenir Constance, choqué par l’attitude de Carla.

Un peu plus tard, Carla reproche à Joséphine d’avoir tout révélé. Au même moment, une photo humiliante d’elle enfant, avec la mention “Big Furiani”, est publiée sur l’application de l’Institut. Persuadée que Joséphine en est responsable, Carla s’enfuit en larmes.

Pénélope subit des moqueries sur son âge et finit par craquer. Ninon la réconforte et l’incite à s’ouvrir aux tendances actuelles. Pénélope relativise, accepte ses différences et Gary lui présente ses excuses. De son côté, Lionel encourage Fleur à tourner la page et à organiser un speed dating. Avec Tom, ils présentent le projet à Clotilde en parlant de “speed cooking”. Séduite, elle accepte.

Ici tout commence du 16 octobre 2025 – extrait vidéo

