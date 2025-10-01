Audiences 30 septembre 2025 : « La stagiaire » leader devant « S.W.A.T »



Audiences 30 septembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec le final de la saison de la série « La stagiaire », qui a captivé 3,91 millions de téléspectateurs pour 21,5% de pda.





C’est devant TF1 avec la série « S.W.A.T », suivie hier soir par 2,11 millions de fans pour 11,7% de pda.







Audiences 30 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec « Permis de conduire : le grand test », qui a captivé 1,56 million de téléspectateurs pour 9% de pda.

France 2 est derrière avec un numéro inédit « Cash investigation », qui a intéressé 1,25 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie