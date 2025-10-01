Audiences talks du 30 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » encore devant Quotidien



Publicité





Audiences talks du mardi 30 septembre 2025 – Le duel des talks a encore animé l’access ce mardi 30 septembre, avec un avantage cette fois pour Cyril Hanouna sur W9, qui s’est imposé face à Quotidien. France 5 confirme pour sa part la bonne santé de C à vous.











Publicité





Sur W9, « Tout beau, tout n9uf » a affiché un très bon niveau. La première partie, diffusée de 19h46 à 20h15, a rassemblé 1,01 million de téléspectateurs (5,9 %). Le talk de Cyril Hanouna a ensuite grimpé à 1,30 million de fidèles entre 20h19 et 21h01, soit 7 % de part d’audience. Enfin, après 21 heures, l’émission a réuni 1,50 million de personnes (8 %). Avec ces scores, W9 réussit à prendre l’avantage sur TMC.

En face, Quotidien a connu un net repli. La première partie, proposée entre 19h21 et 20h04, a séduit 848.000 téléspectateurs (5,4 %). Entre 20h09 et 21h03, Yann Barthès n’a convaincu que 934.000 personnes, soit 5 % du public. Après 21 heures, l’émission a tout de même retrouvé des couleurs avec 1,40 million de fidèles entre 21h03 et 21h16 (7,5 %), mais insuffisant pour repasser devant son concurrent direct.

France 5 a de son côté confirmé sa solidité. C à vous, diffusé entre 18h57 et 19h50, a rassemblé 1,11 million de téléspectateurs, soit 8,1 % du public. Un très bon score pour Anne-Élisabeth Lemoine, qui s’impose dans sa tranche. En revanche, C à vous, la suite reste plus fragile : 558.000 personnes (3 %) entre 20h04 et 20h48, avant une nette remontée à 986.000 fidèles entre 20h48 et 21h04 (5,2 %).



Publicité





Au final, Cyril Hanouna signe une belle victoire sur Yann Barthès en access, Quotidien restant moins performant qu’à l’accoutumée. « C à vous », de son côté, confirme sa place incontournable dans le paysage des talks, notamment avant 20 heures.

Source chiffres audiences : Médiamétrie