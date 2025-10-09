Audiences 8 octobre 2025 : « Tracker » leader devant « Le parfum du bonheur »

Audiences 8 octobre 2025 – C’est TF1 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 3,49 millions de téléspectateurs pour 18,9% de pda.


C’est devant France 2 avec le lancement de la série « Le parfum du bonheur », qui a réuni 2,13 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

Capture TF1


Audiences 8 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,70 million de téléspectateurs pour 10,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Ma rénovation est la plus belle de France », qui a intéressé 1,15 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

