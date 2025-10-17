Ici tout commence du 17 octobre : Carla découvre qui a posté la photo ! (résumé + vidéo épisode 1287 en avance)



Ici tout commence du 17 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1287 – Carla va finalement découvrir qui a posté la photo d’elle sur l’application de l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Bérénice va revenir et la demander en mariage !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 octobre – résumé de l’épisode 1287

À l’Institut, Coline et Zoé recadrent les élèves qui se moquent de la photo de Carla publiée sur l’application. Coline rend ensuite visite à sa cousine, effondrée chez les Leroy, mais celle-ci, blessée, se montre désagréable. Découragée, Coline s’en va.

Joséphine explique à Marc et Jim que Carla la croit responsable de la photo. Jim finit par avouer qu’il l’a postée par vengeance, avant de le regretter. Marc révèle la vérité à Carla, qui, bouleversée, quitte la maison pour se réfugier à la coloc des marais.



Joséphine demande conseil à Constance, qui estime que seule Carla peut se reconstruire, mais contacte tout de même Bérénice. Celle-ci interrompt sa masterclass pour retrouver Carla. Les deux jeunes femmes se réconcilient et, lors d’une balade aux marais, Bérénice la demande en mariage.

À l’Atelier, Lionel et Fleur organisent un speed cooking où chaque duo doit créer un amuse-bouche en dix minutes. Thelma soupçonne Lionel d’avoir un faible pour Fleur, ce qu’il nie. Après l’activité, ils vont boire un verre avec Léonard et Thelma. Fleur décide alors de mettre sa vie sentimentale en pause pour se concentrer sur ses amis.

Pendant ce temps, Pénélope sympathise avec Gaëtan, qui l’invite à déjeuner à la coloc avec Anaïs. Elle s’y sent bien et réalise qu’elle supporte mal la vie à l’internat. Elle propose à Billie de s’installer avec elle à la coloc. Gaëtan leur confirme qu’elles pourront emménager dès lundi.

Ici tout commence du 17 octobre 2025 – extrait vidéo

