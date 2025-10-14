Benjamin Castaldi ruiné, son fils Simon se confie : « On n’avait pas de chauffage, pas d’eau chaude »



Dans le podcast Addiktion, animé par le psychiatre Laurent Karila, Simon Castaldi s’est livré sans filtre sur une période particulièrement douloureuse de sa vie : les années où son père, Benjamin Castaldi, a tout perdu.











“Mon premier trauma, c’est la banqueroute de mon père”, a confié le jeune homme, aujourd’hui connu pour sa participation à plusieurs émissions de télé-réalité.

Une chute brutale en 2011

Simon raconte qu’en 2011, alors qu’il n’est encore qu’un adolescent, son père est victime d’une escroquerie financière qui le conduit à la ruine.

“En 2011, mon père se fait escroquer et perd beaucoup d’argent. Il doit fuir la France, il part faire de la production à Los Angeles et, nous, on ne le voit plus.”

À cette époque, l’ancien animateur vedette de TF1 est à la tête de programmes populaires comme « La Roue de la fortune », mais derrière les sourires de plateau, la situation est bien plus compliquée.



“Dans les souvenirs que j’ai de mon père avant qu’il parte, il faisait La roue de la fortune sur TF1. Je le voyais le week-end, blanc, livide, creusé. Ça n’allait pas du tout.”

Une adolescence marquée par les difficultés

Le fils de Benjamin Castaldi se souvient également des conditions précaires dans lesquelles la famille vivait à cette époque, malgré les apparences.

“On n’avait pas de chauffage, pas d’eau chaude, dans une baraque énorme. C’était un peu bizarre, mais on ne se rendait pas compte.”

Ce n’est que plus tard qu’il prendra pleinement conscience de l’ampleur du drame financier et émotionnel que traversait son père : “J’ai un souvenir où il pleure parce qu’on sait qu’il a tout perdu.”

Une confession bouleversante

Ces confidences rares témoignent du poids émotionnel que cette période a laissé sur Simon Castaldi. Derrière son image publique, le jeune homme évoque ici une blessure profonde, celle d’un fils ayant vu son père sombrer, impuissant, face à la faillite.

Avec cette interview poignante, Simon Castaldi met des mots sur un passé familial douloureux, souvent méconnu du grand public, et montre qu’au-delà du nom célèbre qu’il porte, il a lui aussi traversé des épreuves marquantes.