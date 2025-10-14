Les enfants de la télé : Laurence Boccolini sort du silence et tâcle Faustine Bollaert



C’est une confidence aussi inattendue que bouleversante. Dans une interview accordée à Jordan Deluxe, dont Jean-Marc Morandini a publié les propos en exclusivité et en avant-première sur son blog ce mardi, Laurence Boccolini revient pour la première fois sur les circonstances de son départ brutal de l’émission « Les Enfants de la télé » sur France 2.











Laurence Boccolini laissée dans le fou par France Télévision

« Je n’ai pas compris ce qui s’est passé. J’ai quitté ma dernière émission de la saison et on se donne rendez-vous le 31 août pour le tournage de la première émission de la rentrée. Il fallait alors que je fasse signer mon nouveau contrat, et au moment où j’ai voulu le faire signer, personne ne m’a répondu. Mais absolument personne« , confie l’animatrice, visiblement encore affectée.

L’ex-présentatrice de Money Drop et du Maillon Faible raconte avoir été tenue dans le flou total par France Télévisions.

« Delphine Ernotte, je ne la connais absolument pas, je l’ai juste vue cinq minutes un jour pour l’Eurovision. Moi, j’ai été très claire : j’ai toutes les captures d’écran de tous les gens qui ne m’ont pas répondu, de la prod en passant par la chaîne. Le peu de gens qui me répondaient disaient ‘on ne sait pas ce qui se passe’. Et j’ai appris sur le blog de Jean-Marc Morandini que ce n’était plus moi ! »

Selon elle, la direction aurait justifié ce changement par « une nouvelle incarnation », sans fournir de véritable explication.



« Et personne ne m’a expliqué pourquoi, alors que les audiences étaient bonnes et qu’il n’y avait aucun problème« , déplore-t-elle.

L’animatrice tâcle Faustine Bollaert

Laurence Boccolini a également réagi à la nomination de Faustine Bollaert à la tête de l’émission.

« Puis deuxième effet KissCool, je découvre par qui je suis remplacée, Faustine Bollaert. Elle ne m’a même pas appelée, juste envoyé un SMS, tard le soir au cœur de l’été, en me disant qu’elle était désolée et qu’elle ne savait pas que je n’avais plus rien. Elle m’a assurée de ‘sa sororité’. Franchement, il faut arrêter avec ce mot-là. Si elle pensait que j’avais beaucoup de choses sur la grille, il fallait m’appeler. Ça m’a mise en colère.«

Plus facture qui rentre

Aujourd’hui, l’animatrice de 62 ans dit vivre une période très difficile : « Je suis mal… Et je ne suis même pas à l’antenne à France Télé. Je n’ai plus une facture qui rentre. »

Elle confie tout de même avoir un petit projet en vue avec le retour possible de « Mot de passe » dès le mois de janvier.

« Je vais peut-être tourner Mot de passe pour le mois de janvier. Imaginez, je suis payée 400 euros par émission. Je suis obligée de le dire, même si je vais le payer plus tard sans doute« , ajoute-t-elle avec amertume.

Une nouvelle aventure sur YouTube

Malgré cette période de turbulence, Laurence Boccolini ne baisse pas les bras. Elle a lancé ce lundi sa propre chaîne YouTube, où elle compte partager des contenus inédits et garder un lien direct avec son public fidèle.