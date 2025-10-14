Plus belle la vie spoiler : Ulysse est-il mort ? Réponse ! (15 octobre 2025)



Ulysse est-il mort dans votre série quotidenne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode de demain, mercredi 15 octobre 2025, vous allez découvrir qu’Hugo n’a pas tiré sur Ulysse mais sur Florian, son complice !











Quand Vanessa débarque paniquée au cabinet Kepler, elle découvre qu’Ulysse est bien en vie. Hugo a tué Florian Denelle et Ulysse a réussi à lui échapper !

La police cherche activement Hugo Basque, qui se cache toujours dans une villa avec Ophélie. Alors qu’ils prévoient leur fuite à l’étranger, Ophélie ne semble plus avoir confiance… Maintenant qu’elle sait qu’il a été capable de tuer Florian, Ophélie s’inquiète du sort qu’il lui réserve… Hugo tente de la rassurer.



Vanessa s’inquiète et se confie à Ulysse : maintenant qu’Hugo a l’argent, Ophélie ne représente plus aucun intérêt pour lui. Elle craint qu’il décide de se débarrasser d’elle ! Mais au même moment à la villa, Ophélie semble avoir tué Hugo… Elle a des traces de coups et du sang sur les vêtements !