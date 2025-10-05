Brokenwood du 5 octobre : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (saison 10)



Brokenwood du 5 octobre 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 10 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme ce soir, le quatrième épisode inédit intitulé « L’Amour fou ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







Brokenwood du 5 octobre 2025

Saison 10, Épisode 5 – Le Château des Hurlements

En pleine période d’Halloween, le Château des Hurlements, célèbre maison hantée où les visiteurs viennent chercher le grand frisson, devient le scène d’un véritable drame : un lycéen y est découvert mort, une faucille enfoncée dans le cou.



« Brokenwood », rappel de la présentation de la saison 10

Dans cette dixième saison, direction Brokenwood, petite ville pittoresque de Nouvelle-Zélande où la vie est douce… mais où le danger rôde. Le commandant Shepherd et son équipe — le capitaine Sims, le lieutenant Chalmers et le docteur Kadinsky — se retrouvent une fois encore face à des crimes aussi surprenants qu’inventifs, entourés d’une galerie de suspects excentriques et toujours aussi intrigants.

Avec Neill Rea (Commandant Mike Shepherd), Fern Sutherland (Capitaine Kristin Sims), Jarod Rawiri (Lieutenant Daniel Chalmers), Christina Ionda (Dr Gina Kadinsky)…