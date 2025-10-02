C à vous du 2 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 2 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Son prénom, sa veste, ses ambitions… Marine Tondelier se confie dans un livre « Demain si tout va bien… » disponible en librairie aujourd’hui

🔵 BHV Paris, Galeries Lafayette : Shein crée la polémique avec l’ouverture de six magasins en France. On en parle avec Frédéric Merlin, président du Groupe société des grands magasins (SGM)



🔵 Dans la suite de C à vous :

📚 Thomas Snégaroff, pour « La conspiration » aux éditions Albin Michel

🎥 Elsa Zylberstein et Didier Bourdon, pour le film « C’était mieux demain »

🎶 Gary Mullen pour le spectacle « One night of queen Wembley 86 » en tournée dans toute la France

