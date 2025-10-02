Les Cinquante du 2 octobre : les Rouges éliminés, quel joueur va être exclu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 34)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 34 du jeudi 2 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 34 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion annonce le verdict des votes.











La première équipée sauvée, avec 15 voix sur 15, c’est l’équipe Grise ! Et avec 12 voix sur 15, c’est les Jaunes qui sont sauvés ! Les Rouges sont éliminés avec seulement 3 voix sur 15.

Sandra en veut à Jimmy, elle pense qu’il n’a pas tout fait pour la sauver. Les Rouges font leurs bagages et quittent le chateau.

Jérémy décide de s’expliquer avec Robin. Ils ne se comprennent clairement pas et Robin décide de tout arrêter.



Les joueurs se préparent pour la soirée Adam et Eve organisée par le Lion. La rupture entre Jérémy et Robin fait beaucoup parler. Et Laura décide de mettre les choses au clair avec Marco : il ne se passera rien entre eux.

SPOILER un joueur exclu par le Lion

Dans l’épisode de demain, un joueur va être sanctionné par le Lion pour un manquement aux règles. Il s’agit de Kelly, elle est exclue du jeu et doit quitter le château. Les Bleus ne sont plus que 4 !

Les Cinquante, le replay du 2 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 34 ce jeudi 2 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 3 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 35.