Ça commence aujourd’hui du 17 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 17 octobre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Ça commence aujourd’hui du 17 octobre 2025 à 13h55 « D’un drame est né leur combat » (rediffusion)

Ce sont de véritables combattants. Eux-mêmes, ou l’un de leurs proches, ont été victimes d’une agression — parfois même d’un crime — qui a bouleversé leur vie à jamais.

Et à 15h : « Familles recomposées : comment trouver l’harmonie ? » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille plusieurs invitées venues évoquer les difficultés rencontrées au sein des familles recomposées. Cindy, en pleine crise de couple, cherche de l’aide face au refus de sa fille de 13 ans, qui partage encore son lit, d’accepter leur nouvelle vie de famille. Caroline, quant à elle, a longtemps été rejetée par son beau-fils Gianni, tiraillé entre l’amour pour sa mère et l’affection naissante pour sa belle-mère, avant qu’ils ne trouvent ensemble un équilibre. Enfin, Aurore raconte comment, après son remariage, ses enfants ont ressenti une différence de traitement avec le bébé né de sa nouvelle union, une situation qu’elle admet avoir niée trop longtemps, jusqu’à ce que son couple en pâtisse.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

