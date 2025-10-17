« Une victoire pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 17 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Une victoire pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 17 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Une victoire pour Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Une victoire pour Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

À Kansas City, Alana et sa famille sont de fervents supporters de l’équipe de football américain des Chiefs. À l’approche de Noël, le club officiel des fans organise un concours pour élire le meilleur supporter. Finalistes de la compétition, Alana et les siens doivent tout donner pour remporter la victoire. C’est Derreck, le nouveau directeur du club des supporters, qui est chargé de les accompagner. Réservé, peu sociable et totalement indifférent au football, Derreck aborde cette mission avec scepticisme. Mais sa rencontre avec Alana et sa famille va peu à peu bouleverser sa vision des choses… et transformer sa vie.



Avec : Hunter King (Alana Higman), Tyler Hynes (Derrick Taylor), Ed Begley Jr. (Paul Higman), Megyn Price (Leah Higman)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un crush pour Noël ».

« Prochain arrêt, Noël » : l’histoire et le casting

Liz et Naomi, meilleures amies depuis le lycée et désormais trentenaires, vivent en Californie où elles ont créé une application à grand succès. Pour la première fois depuis une dizaine d’années, elles retournent passer les fêtes à Weston, leur ville natale. Là-bas, elles retrouvent la bande des anciens élèves les plus « populaires » du lycée, dont Chris, le garçon qui faisait battre le cœur de toutes les filles. Ces retrouvailles vont raviver les souvenirs, réveiller d’anciennes émotions… et bouleverser leur vie à bien des égards.

Avec : Janel Parrish (Naomi), Tyler Hynes (Chris Silver), Pascal Lamothe-Kipnes (Liz Waitt), Linda Ko (Linda Long)