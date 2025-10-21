Ça commence aujourd’hui du 21 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 21 octobre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Anecdotes, coulisses : comment ont-ils géré leur célébrité soudaine ? ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 21 octobre 2025 à 13h55 « Ce fil invisible que le destin a placé entre eux » (inédit)

Et à 15h : « Original, méconnu dangereux ; ils nous font découvrir leur métier » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit trois invités aux métiers aussi rares que passionnants. Serge Zaka, ingénieur agronome et chasseur d’orages, est devenu reporter climatique de terrain et partage sa passion du ciel dans son livre Orages sur le climat. Patrick, dresseur d’animaux et entomologiste, met son expertise au service de la recherche et du cinéma, collaborant notamment sur L’Ours de Jean-Jacques Annaud. Enfin, Marion, plongeuse scaphandrière depuis 17 ans, exerce un métier encore largement masculin et réalise des travaux sous-marins sur nos côtes atlantiques. Trois parcours inspirants, guidés par la curiosité, la passion et l’audace.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.