« Notre miracle de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 21 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Notre miracle de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 21 octobre 2025 – Cet après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Notre miracle de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Notre miracle de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Charlotte, Bénédict et Henry s’apprêtent à passer Noël dans le manoir de leur grand-mère, récemment disparue. Réunis pour lui rendre hommage et décider de l’avenir de l’entreprise familiale, ils voient bientôt ressurgir de vieilles blessures et des émotions enfouies. L’arrivée d’une jeune femme énigmatique, experte en successions, vient alors bouleverser l’équilibre fragile de la famille et semer un vent de folie.



Avec : Rachel Boston (Annie Merkel), Pascal Lamothe-Kipnes (Charlotte), Tanner Novlan (Austin), Matthew James Dowden (Benedict Moorehouse)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Le manège magique de Noël ».

« Le manège magique de Noël » : l’histoire et le casting

Lila et son père, Thomas, dirigent une entreprise spécialisée dans la restauration de carrousels. Un jour, ils reçoivent un appel inattendu : le prince du royaume d’Ancadia souhaite leur confier une commande urgente à réaliser avant Noël.

Avec : Rachel Boston (Lila), Neal Bledsoe (Whitaker), Stuart Hughes (Roy), Jennifer Vallance (Heidi)