Star Academy, les évaluations du 21 octobre : Sarah, Mélissa et Victor au top, Théo L. et Mehdi en dessous, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 21 octobre 2025 – C’est ce matin qu’avait lieu la seconde partie des premières évaluations de la Star Academy 2024. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés mercredi soir !





Rappelons que cette saison alors qu’ils sont nombreux, les élèves sont divisés en deux groupes par ordre alphabétique. Le premier passait hier matin et le second ce matin.







Cette semaine, le choix de chanson est libre sur le thème histoire personnelle.

Star Academy : Noah ouvre le bal des évaluations

Noah passe le premier ce matin. Il chante « Burning » de Sam Smith. Sofia hausse les sourcils pendant sa prestation, quelque chose semble lui déplaire… Après sa prestation, elle lui pose une question : il doit se définir en 3 mots. Noah dit « consciencieux », « sociable » et « nostalgique ». Il rentre au château, les autres lui assurent que c’était bien et l’applaudissent. Mais clairement, on a trouvé ça assez moyen.



Mehdi passe ensuite sur « La vie ne m’apprend rien » de Daniel Balavoine. L’émotion est là mais clairement il y a des faussetés, on n’est loin d’une prestation réussie. Michaël lui pose une question : qu’est-ce qui peut le freiner dans la réalisation de ses rêves ? Il parle de son problème de confiance en lui. Il ressort pas content de lui, les autres tentent de le rassurer.

Sarah a choisi d’interpréter « The House of the Rising Sun » de The Animals. Il s’agit d’une chanson qui lui rappelle une période heureuse de sa vie. C’est très beau, Marlène a l’air captivée. Un prof lâche un « wouahou » à la fin ! Marlène lui pose ensuite une question : si elle avait une baguette magique, quelle capacité elle voudrait avoir ? Elle répond respirer quand elle chante. Marlène rejette sa réponse, Sarah bascule donc sur savoir jouer du piano.

Théo L. chante « La peine maximum » des Dix Commandements. Quelques faussetés, c’est pas terrible. Papy lui demande ensuite s’il pense que la Star Ac se gagne individuellement ou collectivement. Il répond collectivement et explique que déjà, les autres l’ont soutenu hier.

Place à Mélissa sur « Wicked Game » de Chris Isaak. C’est sublime ! Papy semble ému. Jonathan lui demande qui elle choisirait si elle pouvait vivre dans la peau d’un artiste pendant 24h. Sans hésiter, elle répond Billie Eilish.

Théo P. a choisi de chanter « Le rêve de Stella Spotlight » de Starmania et il s’accompagne au piano. C’est plutôt joli. Sofia lui pose une question : qu’est-il venu chercher à la Star Ac ? Il dit être venu chercher l’expérience et des rencontres. Il ressort pas content de lui mais les autres le rassurent.

Lily chante « The climb » de Miley Cyrus. Une très belle prestation ! Michaël lui pose ensuite une question : quel souvenir garde-t-elle du premier concert auquel elle a assisté et qui c’était ? Elle avoue que c’est récent, c’était John Mayer à l’Accor Arena en guitare / voix tout du long. Elle l’a trouvé incroyable. Elle ressort en annonçant avoir chanté « archi faux ».

On termine avec Victor, immunisé cette semaine mais qui se bat pour le top 3. Il interprète « Rise Like a Phoenix » de Conchita Wurst. Clairement incroyable, l’une des meilleures prestations de ces évaluations ! Marlène lui demande son premier souvenir de scène, il lui dit que c’est justement c’était au collège sur cette chanson.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Victor, Sarah, et Mélissa signent sans conteste les meilleures prestations de cette matinée. On a aussi adoré Lily. Du côté des moins bons, Théo L., Mehdi et Noah. Les profs vont maintenant délibérer et désigner les 3 nominés sur l’ensemble des évaluations de lundi et mardi. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.