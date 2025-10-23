« Le concours des lettres de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 23 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Le concours des lettres de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 octobre 2025 – Cet après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Le concours des lettres de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Le concours des lettres de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

L’excentrique Settie Rose fait appel à Juan, un romancier en panne d’inspiration, pour rédiger sa lettre destinée à un concours de Noël. Mais un quiproquo inattendu sème le trouble : tout le monde croit que Juan est fiancé à Lily, la fille de Settie. Plutôt que de démentir, la famille choisit de prendre la situation avec légèreté… et de jouer le jeu.



Publicité





Avec : Angela Kinsey (Settie Rose), Alec Santos (Juan), Lilian Doucet-Roche (Lily), Fred Ewanuick (Paddy)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Lettres magiques au père Noël ».

« Lettres magiques au père Noël » : l’histoire et le casting

Sam et Izzy rendent visite au Père Noël dans une librairie, où celui-ci leur offre un stylo magique pour rédiger leur liste de cadeaux. À mesure qu’ils écrivent, leur grand-mère s’efforce de réaliser chacun de leurs souhaits. Mais plus que tout, les enfants rêvent de voir leurs parents, Rebecca et Enrique, se retrouver.

Avec : Katie Leclerc (Rebecca), Raphael de la Fuente (Enrique), Laura Cerón (Camilla), Kellen Raffaelo (Sam)