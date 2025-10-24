Ça commence aujourd’hui du 24 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 24 octobre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Prégorexie, Pica : ces troubles alimentaires méconnus ».





Ça commence aujourd’hui du 24 octobre 2025 à 13h55 « Prégorexie, Pica : ces troubles alimentaires méconnus » (inédit)

Et à 15h : « Ils ont vu leur enfant devenir une star » (rediffusion)

Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) demeurent un sujet encore trop peu abordé, souvent tabou, alors qu’ils peuvent véritablement empoisonner le quotidien. Dans son émission, Faustine Bollaert donne la parole à trois femmes qui en souffrent. Jeanne, marquée par une enfance difficile, a vu ses premiers TOC apparaître à l’adolescence : des rituels d’hygiène envahissants, jusqu’à en compter 99, qui ont bouleversé sa vie. Depuis toujours, Pauline, elle, est sujette à des TOC liés à l’hygiène et à l’organisation ; au moindre déséquilibre, elle ressent le besoin de tout recommencer, multipliant les rituels pour retrouver un sentiment de contrôle. Quant à Nolwenn, victime de harcèlement scolaire, elle a développé un TOC de punition, la trichotillomanie, qui la pousse à s’arracher les cils et les sourcils, sans parvenir à s’en empêcher.



