« Noël au coin du feu » : votre téléfilm de Noël ce 24 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Noël au coin du feu » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 24 octobre 2025 – Cet après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël au coin du feu ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël au coin du feu » : l’histoire, le casting (inédit)

À l’approche de Noël, Rose, une Américaine spécialisée dans la spéculation immobilière, achète un petit cottage à Dunclare, un village côtier d’Irlande où sa mère a vécu brièvement dans les années 1980. En arrivant sur place, elle rencontre Sean, l’agent immobilier qui lui a vendu la maison. Mais Rose découvre vite que le cottage est bien plus délabré qu’elle ne l’imaginait et qu’elle devra négocier avec Sean pour entreprendre les rénovations nécessaires. Résolue à le remettre en état pour le revendre, elle se lance dans quelques travaux tout en s’imprégnant des traditions locales de Noël. Peu à peu, toutefois, sa relation avec Sean évolue, et ce séjour en Irlande devient pour Rose une expérience profondément transformante.

Avec : Fiona Gubelmann (Rose Walsh), Eoin Macken (Sean), Tara Egan Langley (Sandy), Rosemary Henderson (Mary O’Loughlin)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un Noël so British ».

« Un Noël so British » : l’histoire et le casting

Anji est personal shopper à Londres, et la période de Noël représente pour elle la saison la plus intense de l’année. En parcourant les boutiques, elle fait la connaissance de David, un Américain récemment installé dans la capitale britannique. Celui-ci vient d’acheter une carte cadeau pour sa petite amie, Charlotte — qui n’est autre que la fille de son patron, Simon. Une situation déjà délicate, d’autant plus que David cherche à conclure son premier grand contrat à Londres et que Simon attend beaucoup de lui. Après qu’Anji lui a fait remarquer que son choix de cadeau manquait peut-être de personnalité, David décide de lui demander son aide pour trouver le présent parfait. À la veille de Noël, ils se lancent donc ensemble dans cette quête de dernière minute, une aventure qui leur permet de se découvrir mutuellement… et dont l’issue pourrait bien bouleverser leurs plans — pour le meilleur.

Avec : Reshma Shetty (Anji Patel), Will Kemp (David Burnside), Callum Blue (Callum), Su McLaughlin (Nalini Patel)