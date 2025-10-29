Ça commence aujourd’hui du 29 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 29 octobre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 octobre 2025 à 13h55 (rediffusion)

sujet non communiqué

Et à 15h : « Achats compulsifs : comment réussir à s’en sortir ? » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités confrontés à l’addiction aux achats compulsifs, une dépendance souvent méconnue mais destructrice. Mathilde, soutenue par son conjoint, vit à crédit depuis des années, tentant en vain de combler un vide par des frénésies d’achats. Amandine, elle aussi prisonnière de cette compulsion, dépense bien au-delà de ses moyens, au point de se retrouver dans une situation financière et personnelle très précaire. Quant à Gwendoline, ses traumatismes l’ont poussée à accumuler des fournitures scolaires de façon obsessionnelle, trouvant dans ces achats un réconfort éphémère vite remplacé par la honte. Aujourd’hui, grâce à la naissance de son fils, elle lutte pour se libérer de cette addiction difficile à comprendre pour son entourage.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.