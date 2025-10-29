« Noël dans le Grand Nord » : votre téléfilm de Noël ce 29 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noël dans le Grand Nord » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 29 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël dans le Grand Nord ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël dans le Grand Nord » : l’histoire, le casting (inédit)

Anya marche sur les pas de son père, ancien champion finlandais de courses de chiens de traîneau. Déterminée à lui rendre hommage, elle s’engage dans la légendaire course de Noël qu’il avait autrefois perdue. Mais lorsque son chien de tête se blesse, cette perfectionniste, peu friande d’imprévus, doit affronter non seulement Monty, l’ancien rival de son père, mais aussi ses propres doutes. Au fil de l’aventure, elle apprend à faire confiance à une nouvelle équipe de chiens… et redécouvre peu à peu la magie de Noël.



Avec : Kim Matula (Anya Kivelä), Beau Mirchoff (Cole Olsen), Nichole Sakura (Elyse), Benedikt Gröndal (Lavi)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Coup de foudre au village de Noël ».

« Coup de foudre au village de Noël » : l’histoire et le casting

Summer mène une vie bien remplie entre la restauration des vieux bâtiments de sa ville, l’éducation de sa fille Chloé et la gestion de sa mère Vivian, excentrique et récemment sans logement à l’approche de Noël. En l’accueillant chez elle, Summer voit Vivian installer dans son salon un ancien village de Noël, œuvre d’un ancêtre et doté de pouvoirs magiques. Chloé s’amuse avec les figurines sans imaginer qu’elle influence le destin sentimental de sa mère. C’est ainsi que Summer rencontre Ryan, avec qui naît une étincelle inattendue. Alors qu’elle s’autorise enfin à croire à l’amour, Ryan lui annonce qu’il part travailler en Californie. Après un moment de découragement, Summer trouve le courage de lui déclarer ses sentiments — et découvre qu’il ressent la même chose. La magie du village de Noël a encore frappé.

Avec : Alison Sweeney (Summer Ashby), Luke Macfarlane (Ryan Scott), Marlo Thomas (Vivian Todd), Maesa Nicholson (Chloé Ashby)

