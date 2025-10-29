Les 12 coups de midi du 29 octobre : Cyprien impressionne, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 29 octobre 2025, 40ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 41ème victoire ce mercredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a fait fort enchainant un second Coup de Maître d’affilée ! Il a ainsi remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur et il est désormais tout proche du cap des 200.000 euros de gains.











Les 12 coups de midi du 29 octobre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit en effet sa cagnotte monter au total de 199.345 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Bryan Cranston, acteur star de la série « Breaking bad », mais c’est raté. Un nouvel indice apparait mais pour l’instant on a bien du mal à identifier de quoi il s’agit… Il rejoint la photo de fond, rappelons qu’il s’agit de la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+