Cauchemar en cuisine du 10 octobre : inédit à Sète ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 10 octobre 2025 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Sète, en Occitanie.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 10 octobre, présentation

Philippe Etchebest met le cap sur l’Occitanie, à Sète, après avoir été sollicité par Aurora, la serveuse d’un restaurant routier tenu depuis quatorze ans par Bachir, son épouse et leurs fils. Aujourd’hui, l’établissement traverse une période critique et, selon Aurora, seule l’intervention du chef pourrait leur permettre de remonter la pente.

Mais à son arrivée, rien ne se passe comme prévu… Un véritable coup de théâtre vient bouleverser la mission du chef : il lui est impossible d’intervenir pour venir en aide à Bachir et à sa famille.



Confronté à ce refus inattendu, quelle décision Philippe Etchebest va-t-il prendre ? Et surtout, comment va-t-il réagir face à une situation totalement inédite ?

Cauchemar en cuisine du 10 octobre, extrait vidéo