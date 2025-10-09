Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 5)



Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre 2025, éliminé – Ce soir, Le Meilleur Pâtissier nous a offert une escapade pleine de fraîcheur et de gourmandise avec une spéciale “La tarte est dans le pré” placée sous le signe de la nature et de la créativité. Entre réussites éclatantes et déceptions croustillantes, cette cinquième semaine de concours a encore une fois réservé son lot de surprises sous la tente.











🍋 Épreuve du classique revisité : la tarte au citron meringuée

Pour débuter, Cyril Lignac a proposé aux pâtissiers de revisiter l’un des desserts préférés des Français : la tarte au citron meringuée. Un exercice de style entre acidité, douceur et esthétisme, où certains ont brillamment tiré leur épingle du jeu.

Victoria, Seb et Margot ont su séduire le jury avec des créations équilibrées et élégantes, cumulant les éloges. En revanche, Pascale, Clara et Adrien ont connu plus de difficultés, peinant à convaincre Cyril et Mercotte, que ce soit par le goût ou la réalisation.

🥧 Épreuve technique : l’incroyable poirat du Berry

Place ensuite à la traditionnelle épreuve technique de Mercotte, qui a ressorti de son grimoire une recette rustique et méconnue : le poirat du Berry. Une tourte fruitée au poivre, typique du terroir berrichon, qui a donné du fil à retordre à nos pâtissiers amateurs.

Maamar a terminé dernier, tandis que Mathieu a réalisé une belle performance en se hissant à la deuxième place. C’est Margot qui a remporté l’épreuve haut la main, confirmant son excellent début d’émission.

🐻 Épreuve créative : la tarte animale

Pour clore cette semaine champêtre, les candidats devaient imaginer une tarte géante en forme d’animal. Un défi à la fois artistique et technique, où chacun devait laisser libre cours à son imagination.

Et c’est Adrien qui a créé la surprise ! Après un début d’émission compliqué, il a totalement bluffé le jury avec une création spectaculaire et pleine d’émotion, unanimement saluée par Cyril et Mercotte.



🏆 Margot tablier bleu, Clara éliminée

Après délibération, Cyril et Mercotte ont désigné Margot comme tablier bleu de la semaine, récompensant sa régularité et ses deux magnifiques prestations sur les premières épreuves.

Malheureusement, l’aventure s’arrête pour Clara, qui quitte la tente du Meilleur Pâtissier après un parcours prometteur mais semé d’embûches.

🌿 Une émission riche en émotions, en douceur et en saveurs, qui confirme que le niveau monte encore cette saison. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau chapitre plein de gourmandise sous la tente la plus sucrée de France ! Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.