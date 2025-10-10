La Boîte à Secrets du 10 octobre : les invités de Faustine Bollaert ce soir



La Boîte à Secrets du 10 octobre 2025 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 10 octobre 2025 : les invités de ce soir

Pour cette nouvelle saison, La boîte à secrets continue d’émouvoir les téléspectateurs. Dans ce nouvel épisode, Faustine Bollaert nous invite à vivre une soirée chargée d’émotion aux côtés de trois invités d’exception : Laurent Gerra, Anny Duperey et Gautier Capuçon.

Bien plus qu’une simple émission, La boîte à secrets est un véritable moment de partage et de confidences, où chaque personnalité se livre à travers des surprises imaginées avec la complicité de ses proches.



Entre souvenirs marquants, éclats de rire, retrouvailles inattendues et moments d’émotion, cette soirée promet d’être aussi intense que bouleversante.

Faustine Bollaert vous ouvre les portes de cette nouvelle aventure… Et attention, les surprises ne font que commencer ! Préparez-vous à rire, frissonner… et peut-être verser une petite larme.