Plus Belle La Vie du 14 octobre 2025 : Hugo commet un meurtre ! (résumé + extrait vidéo épisode 441 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 14 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 441 de PBLV – Les choses vont mal tourner cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ophélie va envoyer Hugo et Florian au cabinet Kepler et Hugo va tirer face à Ulysse…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 octobre 2025 – résumé de l’épisode 441

Au commissariat, Charlotte retrouve Ariane avec les résultats des prélèvements effectués dans la grange. Les analyses ont révélé les ADN d’Apolline, Ophélie, Will et Florian… mais aussi celui d’une cinquième personne, encore inconnue dans la base de données. Charlotte précise qu’ils ont manqué le groupe de peu la veille, et qu’à en juger par les traces de pneus, ils ont pris la fuite en quad. Idriss arrive alors avec une nouvelle information : Denelle a passé une commande en ligne livrée à l’adresse d’Hugo Basque. Pour Charlotte, aucun doute, l’ADN inconnu est celui d’Hugo.

Pendant ce temps, Hugo et Ophélie se cachent dans la villa utilisée lors du faux enlèvement. Hugo se félicite de leur plan, qu’il qualifie de génial, tandis qu’Ophélie souligne qu’ils ont bien fait d’utiliser ce lieu désert. Hugo exprime ses regrets pour lui avoir menti, mais Ophélie l’apaise : elle l’aime et ne lui en veut pas. Les deux amoureux projettent de s’enfuir ensemble à l’étranger.



Publicité





Hugo, Ophélie et Florian se préparent à quitter la France. Ophélie s’impatiente : il leur faut de l’argent. Florian, à cran, rappelle qu’Hugo avait évoqué la possibilité de tuer quelqu’un. Hugo s’indigne et nie catégoriquement. Ophélie, silencieuse un instant, annonce qu’ils ne doivent plus attendre la rançon… mais aller la chercher eux-mêmes.

Au commissariat, Ariane informe Patrick qu’Hugo Basque s’est volatilisé. Idriss arrive avec le colis commandé par Denelle : des sacs de chaux vive… De quoi faire disparaître un corps. Patrick comprend qu’il faut agir vite s’ils veulent retrouver Ophélie vivante.

Ulysse rejoint Vanessa, encore bouleversée. Elle craint le pire et finit par faire un malaise. Ulysse insiste pour qu’elle rentre se reposer et promet de la rejoindre après avoir annulé ses rendez-vous. Mais pendant ce temps, Hugo et Florian sont déjà dans le cabinet Kepler, suivant les instructions d’Ophélie pour ouvrir le coffre et récupérer l’argent. Au moment où Hugo s’empare d’une arme, Ulysse surgit… Hugo tire !

Chez Barbara, Louis se retrouve gêné face à Jennifer, qui le chouchoute dès le matin avec des viennoiseries. Sur le chantier, Audrey rejoint Baptiste et remarque des dessins sur les murs. Baptiste tente de minimiser, affirmant que c’est l’œuvre de son fils, un petit artiste en herbe… jusqu’à ce que le propriétaire débarque, furieux.

Au Mistral, Djawad interroge Louis sur sa relation avec Jennifer. Louis avoue qu’elle est « un peu trop intense ». En parallèle, Jennifer confie à Luna qu’il l’intimide. Elle a prévu un apéro dînatoire pour détendre l’atmosphère, expliquant que Barbara lui a demandé de tout faire pour mettre Louis à l’aise. Mais Louis, lui, avoue à Djawad qu’il aurait préféré passer la soirée seul à lire. Les deux reçoivent alors un message de Barbara : elle ne rentrera pas avant la fin de la semaine. Luna conseille à Jennifer de ne pas trop en faire.

Baptiste, inquiet, se confie à Blanche au Pavillon des Fleurs. Il craint d’être viré après l’incident du chantier. Blanche tente de le rassurer, mais il reçoit un message d’Audrey lui demandant de la rejoindre. Celle-ci lui reproche d’avoir transformé le chantier en garderie et explique avoir dû dédommager le propriétaire. Malgré tout, elle refuse que Baptiste la rembourse et accepte de continuer à travailler avec lui.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : retour, départ, épidémie, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 14 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.