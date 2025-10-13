Demain Nous Appartient spoiler : une grande annonce au lycée (vidéo épisode du 16 octobre)

Par /

Demain nous appartient spoiler – C’est une grande annonce qui attend les élèves du lycée Georges Brassens dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que les vacances débutent, certains vont les passer en boot-camp avec Eric, Mélody et Fred !


Capture TF1


La proviseure, la prof de sport et le prof d’histoire-géo expliquent le fonctionnement et donnent leurs recommandations aux élèves. Parmi les participants, Violette, Bastien, Marceau, ou encore Kévin. Au programme : un séjour en forêt pour renforcer la cohésion entre les élèves ! Activités sportives, quizz de culture générale et, bien sûr, une déconnexion totale d’Internet… De quoi vivre une expérience inoubliable

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2053 du 16 octobre 2025 : le boot-camp va démarrer

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

