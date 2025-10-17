Brigitte Bardot hospitalisée à Toulon : son état jugé préoccupant



Brigitte Bardot serait hospitalisée depuis trois semaines à Toulon, selon les informations du quotidien Nice-Matin. L’icône du cinéma français séjournerait actuellement à l’hôpital privé Saint-Jean, où elle aurait subi « une intervention chirurgicale dans le cadre d’une maladie grave ».











Âgée de 91 ans, la star de Et Dieu… créa la femme aurait été admise il y a plusieurs semaines, mais la nouvelle n’a filtré que récemment. Toujours selon Nice-Matin, Brigitte Bardot devrait pouvoir quitter l’établissement « dans quelques jours », même si son état de santé reste jugé préoccupant par son entourage.

Installée depuis de longues années à La Madrague, sa célèbre propriété de Saint-Tropez, Brigitte Bardot vit désormais loin des médias, entourée de ses animaux et fidèle à son combat pour la cause animale. Sa récente hospitalisation suscite une vive émotion parmi ses admirateurs, inquiets de l’évolution de son état.

Aucune déclaration officielle n’a pour le moment été faite par son entourage ou par la fondation Brigitte Bardot.



