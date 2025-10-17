Brigitte Bardot hospitalisée à Toulon : son état jugé préoccupant

Par /

Publicité

Brigitte Bardot serait hospitalisée depuis trois semaines à Toulon, selon les informations du quotidien Nice-Matin. L’icône du cinéma français séjournerait actuellement à l’hôpital privé Saint-Jean, où elle aurait subi « une intervention chirurgicale dans le cadre d’une maladie grave ».


Brigitte Bardot hospitalisée à Toulon : son état jugé préoccupant
Capture BFM TV


Publicité

Âgée de 91 ans, la star de Et Dieu… créa la femme aurait été admise il y a plusieurs semaines, mais la nouvelle n’a filtré que récemment. Toujours selon Nice-Matin, Brigitte Bardot devrait pouvoir quitter l’établissement « dans quelques jours », même si son état de santé reste jugé préoccupant par son entourage.

Installée depuis de longues années à La Madrague, sa célèbre propriété de Saint-Tropez, Brigitte Bardot vit désormais loin des médias, entourée de ses animaux et fidèle à son combat pour la cause animale. Sa récente hospitalisation suscite une vive émotion parmi ses admirateurs, inquiets de l’évolution de son état.

Aucune déclaration officielle n’a pour le moment été faite par son entourage ou par la fondation Brigitte Bardot.


Publicité

A LIRE AUSSI
Coronavirus : Brigitte Bardot et 35 stars interpellent Emmanuel Macron pour l’adoption des animaux
Coronavirus : Brigitte Bardot et 35 stars interpellent Macron pour l'adoption des animaux
COVID19 : Brigitte BARDOT et Rémi GAILLARD demandent au gouvernement des mesures en faveur de la protection animale
Coronavirus : Brigitte Bardot et 35 stars interpellent Macron pour l'adoption des animaux
Les 12 coups de midi du 25 mars 2018 : Brigitte Bardot se cache t-elle derrière l’étoile mystérieuse ? (replay)
Les 12 coups de midi : Coup de Maître pour Fabien, Christian Clavier n'est pas derrière l’étoile mystérieuse (replay 27 mars)
Testament de Johnny Hallyday : Brigitte Bardot critique Laeticia
Coronavirus : Brigitte Bardot et 35 stars interpellent Macron pour l'adoption des animaux


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut