Demain Nous Appartient du 21 octobre : drame au boot camp ! (résumé + vidéo épisode 2057 en avance)

Demain nous appartient du 21 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2057 de DNA – Le boot camp va tourner au drame ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Alors que Mélody interdit aux élèves de visiter la maison abandonnée, ils y vont quand même et Kévin se fait mordre par un serpent !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 21 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2057

Au boot camp, Violette et Bastien racontent avoir trouvé une maison abandonnée qu’ils rêvent d’explorer. Samuel apprend leur projet, interroge Ellie pour connaître l’adresse et découvre qu’il s’agit d’une propriété privée. Prévenue, Mélody interdit formellement d’y aller, sous peine de sanction. Violette accuse Bastien d’avoir tout dit, mais Ellie finit par avouer que c’est elle qui a parlé à son frère.

Lors d’une course de relais, la tension monte entre Bastien et Marceau, jusqu’à une bagarre. Les encadrants décident alors de les mettre dans la même équipe pour qu’ils apprennent à coopérer, tandis que Violette et Marceau deviennent capitaines de leurs équipes respectives.



Le soir, Marceau propose à Violette de visiter la fameuse maison. Elle accepte et invite Bastien, qui refuse par peur de s’attirer des ennuis. Kevin se joint à eux. Devant la maison, Marceau coupe le grillage et entre avec Violette pendant que Kevin fait le guet… avant d’être mordu par un serpent !

Pendant ce temps, Judith rentre après une nuit chez Marianne avec Jordan. Alex veut lui acheter un appartement pour la convaincre de rester à Sète. Mais après une remarque de Sylvain, Judith s’inquiète de possibles soucis financiers de son père, qu’il dément aussitôt… Aux Halles, William réussit à convaincre Dhélia d’ausculter son grain de beauté suspect. À l’hôpital, il la rassure : rien d’anormal. Soulagée, Dhélia lui envoie des tapas pour le remercier, pour le plus grand plaisir d’Aurore.

VIDÉO Demain nous appartient du 21 octobre – extrait de l’épisode

