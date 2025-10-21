Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée ce mardi, qui va apparaitre ? Réponse et explication des indices



C’est ce mardi que la dernière case va s’envoler sur l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Vous voulez déjà savoir qui va apparaitre aujourd’hui ? On peut déjà vous révéler qu’il s’agit de la chanteuse Aya Nakamura.











Les 12 coups de midi : les indices qui mènent à Aya Nakamura

Evidemment, si Cyprien garde sa place de Maître de Midi, il lui faudra faire un Coup de Maître pour pouvoir proposer de le nom d’Aya Nakamura. En attendant de voir s’il y parvient et s’il décroche cette étoile mystérieuse, on vous explique les indices présents :

📔 Le carnet : il fait référence à « Journal intime », le tout premier album d’Aya Nakamura, sorti en 2017.

💎 La place Vendôme et 📏 le mètre : la star est régulièrement invitée aux défilés de mode et collabore avec de grandes maisons de couture, un clin d’œil à son influence dans l’univers fashion.

🥁 Le tambour : il rappelle sa participation remarquée à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle était accompagnée de la Garde Républicaine.

🌹 La rose : symbole de beauté et d’élégance, elle évoque son rôle d’égérie de Lancôme, notamment lors d’une campagne tournée au Domaine de la Rose à Grasse.

🎭 Le masque africain : il renvoie à ses origines maliennes, qu’elle revendique fièrement dans ses chansons et ses interviews.

👉 Rendez-vous ce mardi midi sur TF1 pour suivre « Les 12 coups de midi ».



