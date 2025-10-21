Plus Belle La Vie du 21 octobre 2025 : Laura va mal, Apolline face à Ulysse (résumé + extrait vidéo épisode 446 en avance)



Plus belle la vie du 21 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 446 de PBLV – Laura voit son état de santé se dégrader ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ulysse vient parler à Apolline…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 octobre 2025 – résumé de l’épisode 446

Laura nettoie sa chambre de fond en comble lorsque Morgane la rejoint. Elle lui explique qu’elle purifie les lieux, rappelant qu’elle a été maudite. Pour elle, la mort du rat n’a rien d’un hasard : un rat qui meurt dans une maison annoncerait un autre décès. Affaiblie, elle se dit victime d’une malédiction. Morgane tente de garder les pieds sur terre. Laura précise que l’homme qui l’a maudite lui a volé son bracelet. Soudain, un cri retentit : Yolande vient de découvrir le rat dans le sac poubelle !

Vadim accourt et suppose qu’il doit y en avoir d’autres dans les parages. Morgane propose de faire appel à un dératiseur, mais Laura affirme qu’il n’y en a qu’un seul et qu’il fait partie de la malédiction. Plus tard, Morgane confie à Nisma son incompréhension face à la malédiction de Laura. Nisma, elle, y croit davantage. Ensemble, elles partent à la recherche de l’homme qui aurait volé le bracelet. Morgane repère finalement une femme qui le porte : celle-ci explique qu’un homme le lui a donné avant de partir. Sur la défensive, elle finit par rendre le bijou. De son côté, Nisma n’a rien trouvé.



Yolande informe Morgane que les dératiseurs n’ont trouvé aucune trace de rongeur : le rat découvert serait domestique. Pour elle, il s’agit sûrement d’une mauvaise blague, mais Morgane veut en avoir le cœur net et récupère le rat pour analyse. De son côté, Laura va de plus en plus mal : elle est pâle, grelotte, refuse l’aide de Steve et Vadim. Morgane arrive avec le bracelet retrouvé et promet de le faire analyser pour identifier un ADN. Laura n’y croit pas une seconde. Dans la nuit, prise d’un violent mal de ventre, Laura se lève. Elle chancelle et fait tomber son chauffage d’appoint avant de s’écrouler sur son lit…

Au Mistral, Aya décore le bar pour Halloween. Djawad, qui avait oublié, lui dit qu’ils ne sont pas obligés, mais Aya insiste : Thomas l’aurait fait. Même si Djawad n’est pas dans l’ambiance, Aya veut prouver à Thomas et Barbara qu’ils peuvent gérer sans eux. Plus tard, Ariane propose une soirée pizza à Zoé. Aya lui offre un extra pour Halloween, qu’elle accepte volontiers. Plus tard, Djawad demande à Ariane de goûter un cocktail ; elle refuse, prétextant le travail, et décline aussi son invitation à la soirée d’Halloween. Djawad parie alors avec Zoé : elle aura une rallonge si elle réussit à convaincre sa mère de venir.

Djawad finit par se prendre au jeu des préparatifs d’Halloween. Aya comprend vite qu’il espère reconquérir Ariane ce soir-là. Elle accepte de l’aider… mais demande une prime, comme Zoé !

Apolline rend visite à Vanessa. Après avoir pris de ses nouvelles, Apolline lui parle d’une société dont elle est actionnaire et qu’elle soupçonne d’escroquerie. Elle lui demande de lire le dossier. Touchée par sa détermination, Vanessa lui dit qu’elle fera une excellente avocate et lui remet les clés de leur chalet pour qu’elle puisse se reposer. Apolline hésite à accepter, craignant que leur relation leur porte malheur, mais Vanessa insiste, bouleversée.

Plus tard, Ulysse rejoint Apolline à la résidence. Elle lui reproche de ne pas être venu à l’hôpital. Il s’excuse et avoue s’être beaucoup inquiété pour elle, mais il veut surtout comprendre ce qui est arrivé à Ophélie. Apolline réalise qu’il n’est pas là pour elle. Ulysse explique qu’il ne reconnaît plus sa sœur et demande si quelque chose s’est passé durant leur captivité. Apolline explose : elle n’a rien subi, c’est Ophélie la cruelle. C’est à cause d’elle qu’on lui a coupé l’orteil ! Le pire n’était pas la captivité, mais d’être enfermée avec elle. Pour elle, Ophélie est un monstre. Ulysse est bouleversé.

Vanessa est avec Ulysse, qui avoue être à bout et vouloir s’éloigner quelques jours. Elle refuse qu’il parte : Apolline lui a remis un dossier explosif pour le groupe Kepler. Vanessa lui assure qu’ils prendront du repos après avoir géré cette crise.

