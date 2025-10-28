Demain Nous Appartient du 28 octobre : Philippine fouille la maison, Fred au pied du mur (résumé + vidéo épisode 2062 en avance)



Demain nous appartient du 28 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2062 de DNA – Philippine va fouiller la maison abandonnée ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais elle va se faire surprendre par Violette…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 28 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2062

Samuel découvre la disparition d’une boîte de médicaments pour troubles bipolaires et en avertit Mélody et Fred. Tandis que la professeure veut identifier l’élève concerné, Fred minimise l’incident.

De son côté, Philippine fouille la maison abandonnée et trouve une boîte à bijoux contenant une carte SD, avant d’être surprise par Violette, qu’elle voit fumer un joint. Après s’être cachée, elle croise Fred et prétend être venue voir sa fille. Il l’emmène au boot camp, où elle confronte Violette, qui nie fumer.



Pendant la chasse au trésor organisée par Mélody, l’équipe de Bastien et Marceau remporte la victoire. Plus tard, Philippine retourne à la maison : le coffre est grand ouvert, la carte SD a disparu !

Par ailleurs, William et Aurore montrent la vidéo de Gabriel nu à Manon et Nordine. Soraya justifie son comportement par des séquelles de coma, tandis que Gabriel invente une excuse liée à un malaise.

Au Spoon, Bart s’inquiète des critiques sur le plat du jour et pousse Mona à améliorer ses recettes, ce qu’elle refuse. Vexée après une remarque de Georges, elle quitte les lieux. Audrey, inquiète, appelle Joël et sa réaction la laisse sans voix.

VIDÉO Demain nous appartient du 28 octobre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.