Plus Belle La Vie du 28 octobre 2025 : l’enquête remonte jusqu’à Baptiste ! (résumé + extrait vidéo épisode 451 en avance)

Plus belle la vie du 28 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 451 de PBLV – L’enquête va remonter jusqu’à Baptiste et son amulette cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Est-il à l’origine de la contamination ?





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 octobre 2025 – résumé de l’épisode 451

La résidence est désormais confinée. Idriss et Éric assurent la sécurité des lieux, mais la tension est palpable. Idriss se sent rassuré de ne pas être seul dans cette situation. Ils ont reçu du matériel médical et de la nourriture, mais l’inquiétude monte : le virus semble se propager rapidement. Vadim, déjà affaibli, s’est brusquement aggravé. Éric reçoit alors un appel de Bahram : l’état de Laura et Morgane s’est détérioré, et pour Laura, le pronostic vital est engagé. La peur s’installe — ils comprennent qu’ils sont tous en danger.

Au Mistral, les proches des résidents s’angoissent. Gabriel tente de calmer les esprits, mais Baptiste, paniqué, lui rappelle que son fils Mathis est à l’intérieur. Il veut le récupérer, mais Gabriel lui explique que la résidence est en quarantaine et qu’aucune sortie n’est possible. Hors de lui, Baptiste l’accuse d’inaction, jusqu’à ce que Jean-Paul intervienne pour le remettre à sa place.



Au bar, Thomas sert un café au père de Sofiane, furieux que son fils asthmatique soit retenu dans la résidence. Il s’en prend à Ariane, qui le recadre sèchement. Thomas tempère la situation, comprenant l’inquiétude du père. Ariane, elle, se tient le ventre, visiblement perturbée.

Dans la résidence, Noémie filme un message vidéo de Mathis pour l’envoyer à son père et le rassurer. Yolande passe les voir et remarque à quel point Noémie s’occupe bien des enfants. Noémie confie qu’elle a souvent fait du baby-sitting et qu’elle aurait aimé devenir pédiatre, mais qu’elle n’avait pas le niveau pour faire médecine.

Pendant ce temps, Sofiane réclame de sortir, agité par son asthme. Basile tente de le calmer avant de prévenir Idriss et Éric que l’état de Vadim s’aggrave. Sofiane profite d’un moment d’inattention pour essayer de s’enfuir. Idriss le retient, mais l’inhalateur du jeune homme tombe. En le ramassant, Idriss découvre, sous un meuble, une amulette maculée de sang séché…

Léa reçoit Ariane à son cabinet et lui demande comment elle se sent après son IVG. Ariane lui avoue qu’elle ne l’a pas faite — elle n’a jamais trouvé le bon moment. Léa lui explique qu’il faudra désormais une intervention chirurgicale et qu’elle n’a plus que deux semaines pour décider. Ariane assure qu’elle veut toujours avorter, pour ne pas imposer cette situation à sa fille. Léa prend note, tout en lui rappelant qu’elle pourra changer d’avis jusqu’au dernier moment.

À la résidence, Idriss, Éric et Basile examinent l’amulette. Intrigués, ils contactent Bahram et Gabriel en visioconférence pour l’ouvrir devant eux. À l’intérieur : du sang. Gabriel leur ordonne de remettre leurs masques et d’envoyer l’objet au laboratoire pour analyse. Idriss veut comprendre comment cette amulette s’est retrouvée là.

Ariane passe du temps avec Zoé, qui remarque qu’elle semble fatiguée. Elles évoquent le virus avant que Zoé ne lui montre son costume d’Halloween. Djawad les rejoint et lance un concours de pourboires avec la jeune fille. Ariane les observe, attendrie.

Jean-Paul retrouve Patrick pour faire le point : aucune amélioration pour Laura ni Morgane. Il évoque la peur croissante des riverains. Soudain, Patrick reçoit un message d’Idriss avec la photo de l’amulette, qui pourrait être à l’origine de tout. À la résidence, Idriss la montre à Yolande, qui reconnaît immédiatement l’objet : Morgane l’avait en main vendredi. C’est une amulette qu’elle devait rendre à son propriétaire… Baptiste Marci.

À l’hôpital, Bahram informe Gabriel des résultats : l’amulette contient de la peau de cheval. Gabriel fait aussitôt le lien avec un virus originaire d’Australie. Il pense que Baptiste l’a peut-être ramené à Marseille. Bahram estime la probabilité infime, mais Gabriel le prévient : ce virus fait partie des plus mortels au monde.

VIDÉO Plus belle la vie du 28 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.