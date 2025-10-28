Les 12 coups de midi du 28 octobre : Cyprien fait fort, Johnny Depp sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 28 octobre 2025, 40ème victoire de Cyprien – Et de 40 victoires pour Cyprien ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros.


Les 12 coups de midi du 28 octobre, Monument Valley sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte à l’incroyable total de 194.345 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Johnny Depp, mais c’est raté. Rappelons que sur la photo de fond, c’est la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

