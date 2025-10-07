Demain Nous Appartient du 7 octobre : Audrey victime d’un accident, Erica quitte Bart (résumé + vidéo épisode 2047 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 7 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2047 de DNA – Laurie va provoquer l’accident de voiture d’Audrey ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Erica décide de rompre avec Bart.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 7 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2047

Sans nouvelles d’Erica, Bart décide d’aller la voir au lycée. Elle lui avoue l’avoir vu avec Laurie au Spoon la veille et préfère rompre, trouvant leur relation trop compliquée. Bart lui assure que Laurie est juste une amie et lui propose de se revoir le soir au Spoon pour en discuter. En chemin, il surprend Laurie en pleine dispute avec un homme avant de les voir partir ensemble en voiture. Plus tard, au café, elle lui confie qu’il s’agit de son nouveau petit ami et que leur altercation n’était pas grave.

Au commissariat, Sara découvre un incendie similaire à ceux du lycée et du hangar, survenu il y a cinq ans. Elle décide de contacter les policiers qui avaient mené l’enquête à l’époque. Au lycée, Marceau cherche à savoir qui l’a dénoncé, convaincu que ce n’est pas Bart. Bastien et Ellie lui conseillent de laisser tomber.



Publicité





Erica finit par accepter le rendez-vous au Spoon. Audrey propose d’aller à la réunion de la coopérative à la place de Bart pour lui permettre de la voir. Erica confirme qu’elle préfère mettre fin à leur histoire, mais Bart comprend et se montre patient. Pour lui changer les idées, il lui propose de dîner ensemble. Pendant ce temps, Audrey roule quand Laurie, en voiture avec son compagnon, perd le contrôle après une dispute. L’homme la pousse et provoque un accident avec le véhicule d’Audrey…

Aux Halles, Alex salue Jordan et Jack. Jordan confie qu’il évite les Halles depuis que Judith a un nouveau copain. Alex en parle à sa fille, mais Judith préfère garder le silence. Plus tard, elle confie à Noor qu’elle compte tout dire à Jordan. Lorsqu’ils se retrouvent, Jordan lui avoue qu’il savait déjà tout et ils s’embrassent. De son côté, Christelle remarque une annonce du fleuriste aux Halles qui recherche un vendeur à temps partiel. Ayant aimé ce métier plus jeune, elle décide de postuler, encouragée par Bruno et soutenue par Sylvain.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Georges identifient la coupable ! (vidéo épisode du 9 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 7 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.