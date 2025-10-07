Plus Belle La Vie du 7 octobre 2025 : Vanessa face au ravisseur (résumé + extrait vidéo épisode 436 en avance)



Plus belle la vie du 7 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 436 de PBLV – Vanessa va se retrouver face au ravisseur et à Ophélie aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais elle va refuser d’abandonner Apolline…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 octobre 2025 – résumé de l’épisode 436

La police équipe Ulysse d’une oreillette extrêmement discrète. Il espère qu’ils savent ce qu’ils font. Morgane précise qu’un traceur GPS a également été placé dans sa voiture. Inquiet, Ulysse tente de garder son calme, tandis que Jean-Paul essaie de le rassurer. Pendant ce temps chez les Kepler, Vanessa se prépare. Ariane l’interroge : pourquoi Sylvie Vavin est-elle venue la voir la veille ? Vanessa ment, prétendant que c’était pour prendre des nouvelles. Ariane la met en garde : mieux vaut rester silencieuse, car Sylvie pourrait parler à son fils ou à Hugo Basque. Elle lui demande de lui dire la vérité si elle sait quelque chose. Bouleversée, Vanessa se tait.

Au commissariat, Vanessa remet l’argent à Ulysse. Il lui demande si tout va bien, elle répond qu’elle est simplement nerveuse. Ulysse la rassure : tout va bien se passer. Ariane lui propose de rester sur place pour suivre l’opération, mais Vanessa prétend devoir passer au bureau… avant de finalement décider de rester.



De leur côté, Hugo et Chris discutent d’Ophélie et de l’autre fille qui a perdu un orteil. Hugo avoue que la jeune fille lui manque et qu’il a peur. Sylvie arrive et s’apprête à sortir. Chris s’étonne qu’elle prenne la voiture pour de simples courses, mais elle lui rétorque qu’elle n’a pas à se justifier. Aux côtés d’Ariane, Vanessa garde un œil sur son téléphone. Elle reçoit un message de Sylvie : elle lui demande de la rejoindre, elle a les instructions. Vanessa prétexte un malaise et sort pour “prendre l’air”.

Au commissariat, Jean-Paul prévient Ariane : personne ne s’est présenté au rendez-vous d’Ulysse. Ariane réalise alors que Vanessa a disparu. Ulysse ouvre le sac… vide. Pas de billets. Ariane comprend que Vanessa a un autre rendez-vous — et qu’elle est sans doute en danger. De son côté, Sylvie remet les clés de sa voiture à Vanessa et lui ordonne de ramener Ophélie vivante. Vanessa s’exécute. Sur place, une camionnette l’attend. À l’arrière, Ophélie est enfermée. L’homme réclame la rançon. Vanessa demande où est Apolline : il répond que vu son état, elle va mourir. Vanessa exige qu’Apolline soit libérée. Ophélie ne comprend pas ce qu’elle fait. Florian réclame l’argent, mais Vanessa refuse. Elle propose une somme encore plus importante pour sauver Apolline. L’homme referme la camionnette sur Ophélie… et s’éloigne.

Au Mistral, Gabriel rend visite à Djawad. Il lui annonce qu’il lui a pris un rendez-vous au cabinet dans l’après-midi. Djawad, toujours préoccupé par Ariane, croit que Gabriel veut lui en parler. Mais ce dernier précise qu’il est inquiet pour lui, pas pour Ariane. Djawad est persuadé qu’au cabinet, Gabriel finira par lui révéler toute la vérité. Mais au cabinet, Gabriel refuse de parler d’Ariane, ce qui met Djawad en colère. Gabriel l’assure qu’Ariane n’a rien de grave, mais que lui présente des signes de dépression. Il évoque l’inquiétude de ses proches, notamment Thomas, qui a annulé leur voyage. Il encourage Djawad à ne pas se laisser sombrer et à faire confiance à la vie pour récupérer Ariane. Un peu plus tard, Thomas remarque que Djawad semble aller mieux. Il lui dit qu’il peut partir tranquille, Djawad assurera la suite. Il compare sa relation avec Gabriel à celle de Djawad et Ariane, persuadé qu’ils se retrouveront avec le temps.

À la résidence, Patrick croise Vadim, qui cherche Laura. Ce dernier le confronte : pourquoi est-il allé voir sa mère en maison de repos ? Patrick explique qu’elle le lui avait demandé, et qu’il n’a jamais voulu lui faire de mal. Elle lui a d’ailleurs pardonné. Mais Vadim lui lance qu’il ne sera jamais son père, qu’ils ne partagent que l’ADN. Patrick lui répond qu’il restera là s’il change un jour d’avis. Noémie, témoin de la scène, demande à Vadim de tout lui raconter. Plus tard, Vadim finit par tout confier à Noémie : la vérité sur ses origines. En retour, elle lui parle des siennes. Elle vient de Crimée, où sa famille a dû fuir en 2014. Ses parents et son frère sont morts. Vadim réalise alors qu’il y a des histoires encore plus douloureuses que la sienne.

