Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Georges identifient la coupable ! (vidéo épisode du 9 octobre)

Demain nous appartient spoiler – Après les deux incendies et le terrible accident d'Audrey, l'enquête se poursuit dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, on peut déjà vous dire que Sara et Georges vont faire une découverte capitale !











Georges explique à Sara qu’il est remonté jusqu’à l’appel qu’une mystérieuse femme a passé aux secours après l’accident d’Audrey. Il a isolé la voix et l’écoute en compagnie de Sara ! Sans surprise, il s’agit de la voix de Laurie mais ni Georges ni Sara ne la reconnait. Ils décident de regarder le profil des femmes pyromanes afin de remonter jusqu’à la coupable…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2049 du 9 octobre 2025 : Georges remonte jusqu’à la voix de Laurie

