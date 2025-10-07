Les 12 coups de midi du 7 octobre : Cyprien passe un gros cap, Christian Dior sur l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 7octobre 2025, 19ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a passé la barre des 100.000 euros de gains ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros et confirme son statut de plus grand Maître de Midi depuis l’élimination d’Emilien en juillet dernier.











Publicité





Les 12 coups de midi du 7 octobre, un mètre de couturier sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte à l’impressionnant total de 104.888 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais deux indices : la place Vendôme à Paris en photo de fond et un mètre de couturier. Cyprien a proposé aujourd’hui le nom de Christian Dior mais ce n’est pas lui derrière cette étoile.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



Publicité



