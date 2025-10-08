Plus Belle La Vie du 8 octobre 2025 : Vanessa culpabilise, Ulysse tente quelque chose (résumé + extrait vidéo épisode 437 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 8 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 437 de PBLV – Vanessa n’a pas pu abandonner Apolline et a fait échouer la libération d’Ophélie dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Aujourd’hui, elle est rongée par la culpabilité.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 octobre 2025 – résumé de l’épisode 437

Au commissariat, Ulysse confronte Vanessa. Il lui reproche d’avoir laissé le ravisseur repartir avec Ophélie. Il ne comprend pas pourquoi elle n’a pas donné l’argent. Vanessa se défend : elle ne voulait pas abandonner Apolline ! Mais Ulysse l’accuse d’avoir cherché à se venger du faux enlèvement d’Ophélie. Elle jure que non. Ariane et Jean-Paul leur montrent alors une bague retrouvée dans une camionnette incendiée. Ulysse et Vanessa la reconnaissent immédiatement : c’est celle d’Ophélie. En entendant qu’un corps se trouvait dans le véhicule, Vanessa s’effondre. Ariane est désolée : tout laisse croire au pire.

Sous le choc, Vanessa quitte le commissariat. Elle est persuadée qu’Ophélie est morte à cause d’elle. Ulysse tente de la rassurer : il faut attendre les résultats de l’autopsie. Sylvie Vavin les rejoint et demande des explications. Vanessa, en larmes, avoue que tout ne s’est pas passé comme prévu. Sylvie est en colère.



Publicité





Au commissariat, Jean-Paul informe Ariane : le corps retrouvé dans la camionnette n’est ni celui d’Ophélie, ni celui d’Apolline. Soulagement général. L’homme mort est identifié : Will Ratier, un voleur connu. Et Ariane découvre que celui qui a payé le livreur du colis est Florian Denelle, un ex-détenu pour violences aggravées. Elle pense qu’il pourrait être le meneur et qu’il a éliminé son complice. Un avis de recherche est immédiatement lancé.

Pendant ce temps, Apolline se réveille aux côtés d’Ophélie, très affaiblie. Mais Ophélie, furieuse, la rejette et l’accuse d’être responsable de leur situation. Apolline tente d’appeler à la solidarité, mais Ophélie rétorque que si elle n’existait pas, elle serait libre. Elle affirme que sa mère l’a abandonnée pour elle et craint de ne jamais revoir Hugo.

De retour au commissariat, Vanessa et Ulysse apprennent qu’Ophélie et Apolline sont toujours en vie. Ariane leur montre les photos des suspects, mais aucun des deux ne les reconnaît. Soudain, Vanessa reçoit un appel masqué. Le ravisseur lui accorde une seconde chance : il affirme qu’Ophélie va bien… mais qu’il a tué Apolline. Il augmente le montant de la rançon et lui laisse 24 heures. Ariane promet d’agir, mais Ulysse avoue avoir perdu confiance.

Ulysse retrouve Jules à la résidence et lui demande de publier une vidéo en ligne. Jules s’inquiète : la police est-elle au courant ? Ulysse répond que non, mais il estime que l’enquête piétine et veut provoquer les ravisseurs. Jules hésite, puis contacte son rédacteur en chef. Au commissariat, Ariane, Jean-Paul et Morgane découvrent le message d’Ulysse : il déclare que « la peur va changer de camp » et révèle le nom du ravisseur. Il promet la rançon à quiconque le dénoncera.

Pendant ce temps, Baptiste retrouve Audrey, l’agent immobilier, qui a besoin de ses services. Il lui conseille de passer par le Pavillon des Fleurs pour le devis. Elle appelle aussitôt et lui propose deux à trois jours de travail. Satisfaite, elle l’emmène directement sur le chantier. Sur le chantier, Audrey tente de séduire Baptiste en lui caressant la main. Il la recadre immédiatement : il tient à ce travail et ne veut pas mélanger affaires et sentiments.

De leur côté, Louis et Barbara rencontrent l’avocate, Alice Bataille, pour lancer une demande de levée de bracelet électronique. Ils lui remettent plusieurs témoignages de moralité. L’avocate leur explique qu’une vie de couple stable renforcerait leur dossier. Barbara se dit prête à ce qu’ils s’installent ensemble, mais Louis est surpris : ils n’en ont jamais parlé. Plus tard, Barbara se confie à Thomas. Elle ne comprend pas la réaction distante de Louis après sa proposition. Thomas lui conseille d’aller lui parler.

Louis finit par venir parler à Barbara. Il ne voulait pas la blesser. Il lui demande si elle lui aurait proposé d’emménager ensemble sans son bracelet. Elle avoue que non. Il reconnaît qu’il n’est pas facile à vivre, mais elle réaffirme son envie d’être avec lui. Il finit par accepter.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une découverte macabre, un danger, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 8 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.