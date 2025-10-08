Quotidien du 8 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 8 octobre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 8 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 8 octobre 2025

🎬 Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et Louis Garrel — pour le film « Chien 51 » au cinéma le 15 octobre

Synopsis du film : Dans un futur proche, Paris est désormais scindé en trois zones, chacune réservée à une classe sociale. L’intelligence artificielle ALMA y a profondément transformé le travail des forces de l’ordre. Mais lorsque son créateur est assassiné, Salia et Zem — deux policiers aux caractères opposés — se voient contraints d’unir leurs forces pour résoudre l’enquête.


Publicité

🎙 François Hollande — ancien président de la République

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 8 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
C à vous du 8 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 8 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Audiences talks du 7 octobre 2025 : Quotidien reste en tête, « Tout beau, tout n9uf » réduit l’écart
Audiences talks du 7 octobre 2025 : Quotidien reste en tête, "Tout beau, tout n9uf" réduit l'écart
C à vous du 7 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 7 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Audiences talks du 6 octobre 2025 : Quotidien à haut niveau, loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Audiences talks du 6 octobre 2025 : Quotidien à haut niveau, loin devant "Tout beau, tout n9uf"


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut