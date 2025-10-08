Quotidien du 8 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 8 octobre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ».





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 8 octobre 2025

🎬 Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et Louis Garrel — pour le film « Chien 51 » au cinéma le 15 octobre

Synopsis du film : Dans un futur proche, Paris est désormais scindé en trois zones, chacune réservée à une classe sociale. L’intelligence artificielle ALMA y a profondément transformé le travail des forces de l’ordre. Mais lorsque son créateur est assassiné, Salia et Zem — deux policiers aux caractères opposés — se voient contraints d’unir leurs forces pour résoudre l’enquête.



🎙 François Hollande — ancien président de la République

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 8 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.