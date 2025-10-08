N’oubliez pas les paroles du 8 octobre : Catherine se qualifie (tour préliminaire des masters)

Par

N’oubliez pas les paroles du 8 octobre 2025, tour préliminaire des masters – Le tour préliminaire pour les masters de « N’oubliez pas les paroles » s’est poursuivi ce mercredi soir sur France 2.


Les 8 meilleurs Maestros de la saison dont le parcours s’était arrêté aux portes des Masters s’affrontent pour gagner leur place parmi les qualifiés des Masters.

Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du 8 octobre, Catherine continue le tour préliminaire

Ce soir à l’issue d’un match aller et un match retour, Catherine a battu Cindy et s’est qualifiée pour la suite de ce tour préliminaire. Et elle a déjà 40.000 euros de gains !

Jeudi soir, Ariane affrontera la seconde Cindy. Et vendredi, Catherine sera opposée à la gagnante du match de jeudi soir.


N’oubliez pas les paroles du 8 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

