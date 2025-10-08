N’oubliez pas les paroles du 8 octobre : Catherine se qualifie (tour préliminaire des masters)



N’oubliez pas les paroles du 8 octobre 2025, tour préliminaire des masters – Le tour préliminaire pour les masters de « N’oubliez pas les paroles » s’est poursuivi ce mercredi soir sur France 2.





Les 8 meilleurs Maestros de la saison dont le parcours s’était arrêté aux portes des Masters s’affrontent pour gagner leur place parmi les qualifiés des Masters.







N’oubliez pas les paroles du 8 octobre, Catherine continue le tour préliminaire

Ce soir à l’issue d’un match aller et un match retour, Catherine a battu Cindy et s’est qualifiée pour la suite de ce tour préliminaire. Et elle a déjà 40.000 euros de gains !

Jeudi soir, Ariane affrontera la seconde Cindy. Et vendredi, Catherine sera opposée à la gagnante du match de jeudi soir.



N’oubliez pas les paroles du 8 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.