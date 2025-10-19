Enquête Exclusive du 19 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 19 octobre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Pérou : le Far West à 4 000 mètres d’altitude ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 19 octobre 2025 : votre émission en résumé

À plus de 4 000 mètres d’altitude, l’Altiplano péruvien émerveille autant qu’il met à l’épreuve ceux qui s’y aventurent. Berceau de l’Empire inca, cette région aux paysages vertigineux attire chaque année des millions de visiteurs venus contempler le Machu Picchu ou les salines de Maras. Mais dans cet univers d’altitude, le manque d’oxygène peut vite transformer le rêve en cauchemar : à Cuzco, certains touristes doivent même être placés sous assistance respiratoire.

Si des hommes ont choisi de vivre dans ces conditions extrêmes, c’est que les montagnes de l’Altiplano abritent des richesses inestimables. Autour de La Rinconada, la cité la plus haute du monde perchée à 5 300 mètres, 40 000 habitants bravent le froid polaire et l’air raréfié, attirés par une immense mine d’or. Arnaldo fait partie des 10 000 mineurs qui, chaque jour, risquent leur vie dans les galeries pour quelques grammes du précieux métal. Une quête de fortune souvent vaine, car les salaires demeurent misérables.



Publicité





Cette ruée vers l’or a transformé La Rinconada en véritable zone de non-droit. Pour tenter d’y faire régner un semblant d’ordre, une soixantaine de policiers, placés sous le commandement du major Aranda, patrouillent dans des conditions extrêmes. Lors de leurs interventions à haut risque, ils saisissent notamment des explosifs vendus illégalement — un trafic lucratif dans cet univers sans pitié.

Mais sur ces hauts plateaux, un autre trésor suscite la convoitise : la vigogne, un cousin du lama dont la laine, parmi les plus fines et rares au monde, se négocie jusqu’à 300 euros le kilo. Espèce protégée, la vigogne vit en liberté et ne peut être tondue qu’une fois par an, lors du chakku, une battue ancestrale organisée par les villageois. Ce rituel, mêlant tradition et respect de la nature, est aussi un moment de célébration et d’offrandes à la terre.

Plongée au cœur des Andes, là où les hommes défient chaque jour l’altitude pour apprivoiser l’un des environnements les plus hostiles de la planète.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.